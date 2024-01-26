Петр Воробьев — об авиакатастрофе «Локомотива» в 2011-м: «В последний момент в тренерский штаб позвали не моего сына, а Королева»

Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, как его сын Илья избежал гибели в самолете ярославского «Локомотива».

— Вы как-то обмолвились, что в 2011-м сын мог оказаться в ярославском самолете. Время спустя президент «Локомотива» Юрий Яковлев объяснил, почему на должность ассистента Брэда Маккриммона пригласил не Илью, а Игоря Королева?

— Нет. С Яковлевым никогда этой темы не касались. А история такая. Я работал в Ярославле с молодежкой, договорился с руководством, что беру сына помощником. Вдруг звонит Яковлев: «Ты не против, если возьмем Илью в первую команду?» Отвечаю: «Да не вопрос».

Интерес к сыну был понятен — он хорошо говорит по-английски и по-немецки. Но в последний момент Юрий Николаевич все переиграл, и в штаб Маккриммона позвали Королева. С чьей подачи — не знаю.

Это спасло Илье жизнь. Как и нападающему Максиму Зюзякину, моему «крестнику». Он был капитаном у меня в молодежке и уже привлекался к тренировкам с основой. Тоже должен был лететь в Минск. Но я его у Яковлева отпросил. Сказал: «Ну куда вы столько народу на один матч набираете? Макс точно играть не будет. Пусть моей команде поможет». Юрий Николаевич согласился, и парень остался жив.