Видеотрансляция матча «Авангард» — «Ак Барс» в Кинопоиске начнется в 15.45

26 января «Авангард» на своем льду «G-Drive Арены» в Омске встретится с казанским «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Зрители смогут увидеть видеотрансляцию встречи «Авангард» — «Ак Барс» по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Она начнется в 15.45 мск. В прямом эфире матч также покажут на официальном сайте КХЛ с 16.15.

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Ак Барс» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Авангард» тренера Михаила Кравеца занимает второе место с 77 очками в турнирной таблице Восточной конференции после 54 матчей. «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова идет на пятой строчке с 66 баллами после 54 встреч на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.