Петерис Скудра: «Трактор» спокойно входит в матч и смотрит, насколько низко сможет опуститься»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра после поражения от рижского «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ раскритиковал действия игроков в начале встречи, сообщает официальный сайт клуба из Челябинска.

— «Динамо» с победой, — цитирует Скудру пресс-служба «Трактора». — Мы, конечно, не имеем права дома так начинать. У нас такая традиция дома, что мы так спокойненько входим в матч и смотрим, насколько низко сможем опуститься. С 1:4 — очень тяжело отыграться. Надо здесь ответить на вопрос, почему так позволяем начинать игры дома, особенно дома. Это просто безответственно, так просто нельзя. Потом творить какие-то чудеса и показывать, что мы можем играть в хоккей. Увы, это не работает. Концентрация каждого игрока перед игрой — она с первых секунд. Независимо, какой счет, выходить и от ножа играть. Это у нас с начала матча просто отсутствует.

Рижское «Динамо» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» — 8-я строчка и 18 баллов (Восточная конференция).

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