Первое заседание по разводу Пелагеи и Телегина пройдет 15 июня

Никулинский районный суд Москвы назначил беседу по заявлению о расторжении брака между певицей Пелагеей и нападающим ЦСКА Иваном Телегиным на 15 июня.

— Сегодня заявление Телегиной П.С. к Телегину И.А. о расторжении брака супругов было принято к производству, беседа по делу назначена на 15 июня, на 17.00, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Никулинского суда.

В декабре 2019-го стало известно, что Телегин и Пелагея расстались. Пара состояла в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Таисия. Месяц назад Пелагея сообщила, что они все еще состоят в браке. «Иван — пока еще муж, мы не в разводе», — сказала она. Ранее стало известно, что вчера Пелагея официально подала заявление на развод.