Перед матчем между «Йокеритом» и минским «Динамо» в Хельсинки не включили гимн Белоруссии
19:43
Минское «Динамо» проводит на выезде матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».
Перед началом встречи произошел скандал: в Хельсинки не включили гимн Белоруссии. А потом поставили не ту музыку.
Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Белоруссию на матч с минским «Динамо».
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