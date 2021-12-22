Перед матчем между «Йокеритом» и минским «Динамо» в Хельсинки не включили гимн Белоруссии

Минское «Динамо» проводит на выезде матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Перед началом встречи произошел скандал: в Хельсинки не включили гимн Белоруссии. А потом поставили не ту музыку.

Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Белоруссию на матч с минским «Динамо».