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Перед матчем между «Йокеритом» и минским «Динамо» в Хельсинки не включили гимн Белоруссии

19:43
Минское «Динамо» в Хельсинки. Фото photo.khl.ru
Минское «Динамо» в Хельсинки. Фото photo.khl.ru
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Минское «Динамо» проводит на выезде матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Перед началом встречи произошел скандал: в Хельсинки не включили гимн Белоруссии. А потом поставили не ту музыку.

Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Белоруссию на матч с минским «Динамо».

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Иван Шитик все материалы автора
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