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«Сочи» обменял Павла Шэна в «Адмирал»

16:32
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«Адмирал» и «Сочи» произвели обмен: во Владивосток переезжает нападающий Павел Шэн, южане получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 22-летний форвард принял участие в 17 встречах за «Сочи» в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, в мае Шэн подписал двусторонний контракт на один сезон с сочинской командой.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/22/494930.html

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Иван Шитик все материалы автора
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