«Сочи» обменял Павла Шэна в «Адмирал»
16:32
«Адмирал» и «Сочи» произвели обмен: во Владивосток переезжает нападающий Павел Шэн, южане получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.
В этом сезоне 22-летний форвард принял участие в 17 встречах за «Сочи» в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Напомним, в мае Шэн подписал двусторонний контракт на один сезон с сочинской командой.
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