«Сочи» обменял Павла Шэна в «Адмирал»

«Адмирал» и «Сочи» произвели обмен: во Владивосток переезжает нападающий Павел Шэн, южане получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 22-летний форвард принял участие в 17 встречах за «Сочи» в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, в мае Шэн подписал двусторонний контракт на один сезон с сочинской командой.