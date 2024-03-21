Форвард «Спартака» Порядин: «Понимали, что надо забить гол и дальше будет полегче»
Нападающий «Спартака» Павел Порядин подвел итоги третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2, 1-2).
— Чем отличалась эта игра от предыдущих двух?
— Вышли более заряженными, поговорили. Мы понимаем, за что и где мы играем. Каждый из нас понял, что можно брать где-то не красотой, а в первую очередь желанием. Сегодня это помогло.
— Ответственность проснулась?
— Ответственность есть, просто есть какие-то моменты, да, может быть красивые, похлопают тебе, но результата нет.
— Как-то изучали Набокова?
— Конечно, разбирали, у нас есть там моменты, понимали, что надо более нацеленно. Да, вратарь хорошо играет, но где-то наверное значит неточные броски, надо лезть туда, давать ему эту работу. Понимали, что надо забить гол и дальше будет полегче в точки зрения психологии.
— Как сохранить этот уровень игры, который вы показали сегодня?
— Не заигрываться, думаю, любой игрок скажет, что приятно играть в обводки и так далее. Самоуверенность, бывает, приводит к моментам у наших ворот. Какой бы счет ни был, тем более, когда ведем, надо играть где-то, возможно, попроще. Но в то же время иметь в себе хладнокровие включать сильные стороны. Не так красиво, но эффективно.
— Насколько определяющим фактором стали домашние трибуны?
— Это наш шестой игрок сто процентов. Мурашки, когда нас так поддерживают, заводят. Там был момент во втором периоде, когда немного утихло. Болельщики чувствуют, когда надо включиться. Эта поддержка тебя встряхивает, и ты понимаешь, что надо идти вперед за ребят.
— Есть ощущение, что наконец-то «Спартак» прорвало и вы будете увереннее чувствовать себя в атаке?
— Конечно, мы понимали, что мы умеем забивать. Бывают такие игры, этим и интересен хоккей, что вратарь подтаскивает, мы переломили это. Надеюсь, что дальше нам это даст импульс, но в то же время завтра, послезавтра новый день, и все по-новой.
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|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
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|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|22.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|22.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -