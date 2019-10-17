КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Павел Падакин: «Хотелось выйти на такую команду, как СКА и выиграть»

17 октября 2019, 23:59
Теги:

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы впервые за девять лет обыграли питерцев.

— Я соскучился по хоккею, полтора месяца не играл из-за травмы, — цитирует форварда официальный сайт «Нефтехимика». —  Хотелось выйти на такую команду, как СКА и выиграть. Приятно просто выйти и помочь, особенно на домашней арене. Полный стадион, фанаты рады. Что еще нужно?

— Момент с голом до конца доработал. Был уверен в том, что сможешь забить?

— Нас всегда просят нас идти до конца, активно давить, играть агрессивно. Это то, чем «Нефтехимик» и славен. Просто поборолся и повезло, что шайба попала в конек, а я вылез и забил.

Мы все сегодня сработали хорошо — начиная от вратаря, защитников и заканчивая нападающими. Все линии сработали сегодня идеально.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/pavel-padakin-vse-linii-srabotali-segodnya-idealno/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир