Павел Колобков: "Заслуженная победа ЦСКА"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина-2019. В финальной серии армейцы в четырех матчах обыграли "Авангард" и впервые завоевали главный трофей КХЛ.

– Заслуженная победа ЦСКА! Поздравляю всю команду и тренерский штаб, – сказал Колобков. – Решающий матч стал особенно напряженным, но команда справилась и впервые в истории завоевала Кубок Гагарина! Сезон завершился ярким матчем!​

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей