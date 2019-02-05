Павел Дацюк: "Очень переживал за Моуриньо в тот момент, когда он упал"

Нападающий СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (0:2) отметил, что был рад увидет Жозе Моуринью на стартовом вбрасывании. Португалец в понедельник посетил Балашиху, После процедуры вбрасывания он поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

- Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание, - приводит пресс-служба КХЛ слова Дацюка. - А Жозе Моуриньо все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуриньо упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме.

- Сами любите футбол? Болеете за какую-нибудь команду?

- Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И "Манчестер Юнайтед", и "Ливерпуль", и "Арсенал", и "Барселона". И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение.