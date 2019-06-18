Патрик Херсли покинул СКА

Истекло соглашение СКА с защитником Патриком Херсли, шведский хоккеист продолжит карьеру в другой команде, информирует официальный сайт клуба.

Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Защитник провел за петербургскую команду 143 встречи и набрал 107 (39+68) очков.

- СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере, - отмечается в сообщении.