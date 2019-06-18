Патрик Херсли покинул СКА

Истекло соглашение СКА с защитником Патриком Херсли, шведский хоккеист продолжит карьеру в другой команде, информирует официальный сайт клуба.
Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Защитник провел за петербургскую команду 143 встречи и набрал 107 (39+68) очков.
- СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере, - отмечается в сообщении.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-patriku-khiersli/
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