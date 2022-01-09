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Пары плей-офф КХЛ на Западе и Востоке на 9 января. Текущий расклад

20:40
КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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9 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошел ряд матчей. На данный момент пары плей-офф выглядят так:

Западная конференция

СКА (1) — «Динамо» Минск (8)

«Динамо» (2) — «Локомотив» (7)

ЦСКА (3) — «Спартак» (6)

«Йокерит» (4) — «Северсталь» (5)

Восточная конференция

«Металлург» (1) — «Барыс» (8)

«Трактор» (2) — «Нефтехимик» (7)

«Ак Барс» (3) — «Сибирь» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Авангард» (5)

Планируется, что регулярный чемпионат КХЛ заканчивается 1 марта. Однако в последнее время лига была вынуждена перенести ряд матчей из-за эпидемии коронавируса.

На следующей неделе КХЛ планирует провести совещание со всеми клубами, на котором будет обсуждаться дальнейшее проведение чемпионата. Одним из вариантов является приостановка с последующим продлением.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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