«Динамо» проиграло «Нефтехимику» в серии буллитов
«Динамо» на своем льду уступило «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы одолели соперника в серии буллитом.
Итоговый счет матча — 4:3 в пользу «Нефтехимика».
В составе бело-голубых дубль сделал нападающий Станислав Галиев.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петрищев — 1 (Е.А. Попов, Порядин), 3:07 — 0:1. Чивилев — 5 (Кнот, Петрищев), 21:27 — 0:2. Галиев — 24 (бол., О`Делл, Шипачев), 33:47 — 1:2. Галиев — 25 (Сергеев), 37:14 — 2:2. О`Делл — 13, 41:42 — 3:2. Порядин — 5 (Митякин, Петрищев), 51:12 — 3:3.
Победный буллит: Гиматов.
Вратари: Бочаров — Судницин.
Штраф: 6 — 31.
Броски: 39 (9+10+15+5) — 25 (6+9+8+2).
Судьи: Бирин, Ромасько.
9 января. Москва. «ВТБ Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю