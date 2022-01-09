«Динамо» проиграло «Нефтехимику» в серии буллитов

«Динамо» на своем льду уступило «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы одолели соперника в серии буллитом.

Итоговый счет матча — 4:3 в пользу «Нефтехимика».

В составе бело-голубых дубль сделал нападающий Станислав Галиев.

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«Динамо М» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петрищев — 1 (Е.А. Попов, Порядин), 3:07 — 0:1. Чивилев — 5 (Кнот, Петрищев), 21:27 — 0:2. Галиев — 24 (бол., О`Делл, Шипачев), 33:47 — 1:2. Галиев — 25 (Сергеев), 37:14 — 2:2. О`Делл — 13, 41:42 — 3:2. Порядин — 5 (Митякин, Петрищев), 51:12 — 3:3.

Победный буллит: Гиматов.

Вратари: Бочаров — Судницин.

Штраф: 6 — 31.

Броски: 39 (9+10+15+5) — 25 (6+9+8+2).

Судьи: Бирин, Ромасько.

9 января. Москва. «ВТБ Арена».