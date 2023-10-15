Папы игроков «Авангарда» приехали на матч с «Локомотивом» в день отца

«Авангард» пригласил отцов хоккеистов команды на матч против «Локомотива» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

День отца в России отмечают 15 октября 2023 года.

В честь праздника игру с «Локомотивом» посетили папы Шарипзянова, Игумнова, Венгрыжановского и других игроков. Родители встретили хоккеистов не предматчевой раскатке.

Позже они приняли участие в символическом вбрасывании.