Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:29

Папы игроков «Авангарда» приехали на матч с «Локомотивом» в день отца

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Авангард» пригласил отцов хоккеистов команды на матч против «Локомотива» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

День отца в России отмечают 15 октября 2023 года.

В честь праздника игру с «Локомотивом» посетили папы Шарипзянова, Игумнова, Венгрыжановского и других игроков. Родители встретили хоккеистов не предматчевой раскатке.

Позже они приняли участие в символическом вбрасывании.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
1
0
Читайте также
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

КХЛ, 15 октября: «Барыс» в овертайме проиграл «Металлургу», «Авангард» — «Локомотив» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 13 7 29
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 18 11 7 24
4 Лада 19 9 10 22
5 Сал. Юлаев 17 10 7 20
6 Авангард 16 9 7 20
7 Трактор 19 9 10 20
8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 17 6 11 17
10 Барыс 19 5 14 16
11 Нефтехимик 17 5 12 14
12 Адмирал 16 5 11 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 29
2 Спартак 19 12 7 26
3 Торпедо 18 12 6 25
4 Сочи 18 11 7 23
5 Динамо М 18 11 7 23
6 ЦСКА 18 9 9 19
7 СКА 17 9 8 18
8 Динамо Мн 16 8 8 18
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 21 6 15 14
11 Витязь 18 4 14 9
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 12:00
Барыс – Металлург Мг
 3 : 4 ОТ
15.10 12:30
Авангард – Локомотив
 - : -
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Динамо Мн
 - : -
15.10 15:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости