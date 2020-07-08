Памятник погибшему игроку «Локомотива» Ткаченко разгромила женщина

На Леонтьевском кладбище Ярославля женщина сломала памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко, сообщает 76.ru.

Женщина пришла на кладбище 5 июля и провела там около трех часов. По видео видно, что женщину пошатывало. Она подходила к могилам погибших и говорила с ними.

Ткаченко погиб с другими членами «Локомотива» в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.