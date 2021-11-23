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Овечкин отреагировал на шайбу нападающего московского «Динамо» Галиева в его стиле

11:34
Александр Овечкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Овечкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» Станислав Галиев отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:1).

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в комментариях под публикацией на странице московского клуба в Instagram прокомментировал вторую шайбу Галиева. «Ну, что сказать... молодец!» — написал он.

Отметим, что нападающий «Динамо» забросил шайбу в стиле Овечкина, с его любимой точки в большинстве.

Галиев играл за «Кэпиталз» с 2015 по 2017 год. На его счету четыре очка (1+3) в 26 встречах в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWluc3LoqQo/

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Карен Саркисян все материалы автора
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