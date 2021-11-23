Овечкин отреагировал на шайбу нападающего московского «Динамо» Галиева в его стиле

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:1).

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в комментариях под публикацией на странице московского клуба в Instagram прокомментировал вторую шайбу Галиева. «Ну, что сказать... молодец!» — написал он.

Отметим, что нападающий «Динамо» забросил шайбу в стиле Овечкина, с его любимой точки в большинстве.

Галиев играл за «Кэпиталз» с 2015 по 2017 год. На его счету четыре очка (1+3) в 26 встречах в НХЛ.