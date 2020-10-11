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«Отсутствует еще солидность». Скудра — об игре рижского «Динамо»

23:22
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в Минске от «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:4 (Б).

«Матч был такой нестандартный, много игры в неравных составах. У нас было в начале матча много большинства, вторую половину провели больше в меньшинстве. Мы вышли сражаться, играть», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

«В принципе с начала матча контролировали ход игры, мы получили абсолютно ненужный гол, это сломало нашу игру, но тем не менее три раза отыгрывались, ребята не сдавались и играли. Отсутствует еще солидность, еще летний хоккей, что касается нюансов, то не хватает концентрации. Не хочу искать отговорки, сегодня ребята отдали все на льду».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/11/474206.html

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