Останется ли Марченко в ЦСКА? Ответ Алексея

Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал, останется ли в команде. Его контракт истекает 30 апреля.

— Из ЦСКА уже сделали предложение?

— Нет, но и контракт действует до 30 апреля, — отметил Марченко. — Думаю, что молчание клуба связано не с тем, что они не видят меня в команде. Мне кажется, что сейчас просто не до этого. Агент ничего не говорит, но я все прекрасно понимаю.

— Насколько сильно вы хотите уехать в Америку?

— Нельзя сказать, что я непременно уеду. Тут надо учитывать несколько моментов. Например, какие будут предложения, кто будет заинтересован во мне?

— Вы не очень дорогой хоккеист. Я знаю, что на большой контракт и не рассчитываете.

— Это как посмотреть. Вы про какие суммы?

— Слышал, что вы согласитесь и на 1,5 миллиона в год.

— А это плохой контракт? Не думаю, что деньги будут иметь решающее значение.

— Вы же с 1 мая свободный агент.

— Да, могу выбирать сам, где продолжу карьеру. Но прямо сейчас у меня нет ответа по поводу будущего. Вот если бы мы доиграли сезон, то решение бы появилось.

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