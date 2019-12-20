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Определились тренеры команд на Матч звезд

16:13
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Стали известны тренеры команда на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

Командами будут руководить лидеры дивизионов: Алексей Кудашов (СКА, дивизион Боброва), Игорь Никитин (ЦСКА, дивизион Тарасова), Дмитрий Квартальнов («Ак Барс», дивизион Харламова), Боб Хартли («Авангард», дивизион Чернышева).

Матч звезд КХЛ пройдет 20 января в Москве.

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