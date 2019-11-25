Олег Знарок: «Вытащили игру с «Нефтехимиком», ребята сыграли самоотверженно»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (1:0).

— Тяжелый был матч. В конце перешли на три звена. Ребята сыграли самоотверженно с самоотдачей. Вытащили эту игру. Наш ждет дальневосточный выезд, туда поедут все. Мы живем там по московскому времени — тренируемся по ночам. (Алена Гребенькова)

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