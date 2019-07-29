Олег Знарок: "Спартак" будет сражаться, невзирая на соперника. А журналисты пусть рассуждают про "стиль" и "манеру"

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок поделился своими ожиданиями от работы с красно-белыми. Специалист принял столичный клуб этим летом.

– Я скучал по ежедневной работе с командой и благодарен руководителям "Спартака" за приглашение, - цитирует официальный сайт КХЛ Знарка. - Человеку, который всю свою жизнь связан с хоккеем, уже непросто брать в работе длительные паузы.

– Осенью прошлого года после отставки Вадима Епанчинцева были разговоры о том, что вы придете в "Спартак". Была ли такая возможность?

– Я не могу комментировать эти "разговоры". Потому что я их не слышал. Предметные переговоры со "Спартаком" мы начали уже после того, как команда завершила сезон.

– Будет ли "Спартак"-2019 похож на МВД образца 2009 года по стилю, манере игры?

– Мы будем сражаться, невзирая на то, какая команда будет на той стороне площадки. А дальше пусть журналисты рассуждают про "стиль" и "манеру".