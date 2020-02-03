Олег Знарок о матче со СКА: «Тяжело играть, когда у соперника ноль удалений»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от СКА (0:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сегодня много что не получилось, — подчеркнул Знарок. — Неплохой третий период. Остальные два — не очень. До этого у нас были две сложные игры. Мы оставили много эмоций. Не знаю, что сказать на счет нарушения на Федорове. Тяжело играть, когда у соперника ноль удалений. Сегодня мы уступили в скорости в том числе. «Спартаку» не хватает одного очка до выхода в плей-офф? Я эту таблицу даже не смотрю. Не знаю, смотрят ли ребята. (Алена Гребенькова)