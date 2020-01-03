Олег Знарок: «Малыхина надо будет подтягивать физически»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:3).

— Это была сложная игра, но к сожалению, во втором периоде у нас было несколько выходов «два в одного», которые мы обязаны были забивать. Но не забили. Надо было забивать хотя бы один из трех, — приводит слова тренера официальный сайт москвичей.

— Как вы оцениваете дебют Федора Малыхина?

— Ему сложно сейчас, потому что он попал в другую систему, однако, забил первый гол. Думаю, его надо будет подтягивать физически. Он мастеровитый игрок, мы знаем, как он может играть, думаю, он нам поможет.

— Когда ждать возвращения Артема Федорова?

— Точную дату сообщить вам не могу, но мне сказали, что ничего очень серьезного нет. Я надеюсь, что через одну игру или две он вернется.