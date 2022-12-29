Пиганович: «Благодаря таким мероприятиям, как Матч поколений, чувствуется ностальгия»
Бывший защитник «Трактора» Олег Пиганович поделился мнением о Матче поколений в честь юбилея клуба.
— Круто, что в Челябинске организовали такое мероприятие. Многих ребят давно не видел. Организаторы молодцы, что собрали всех. Одни положительные эмоции.
— Скучаете по профессиональным матчам, по такой атмосфере?
— Благодаря таким мероприятиям, как Матч поколений, чувствуется ностальгия. Но к окончанию карьеры все приходят — кто-то раньше, кто-то позже. У меня получилось так. Что жалеть, жизнь продолжается, надо двигаться дальше, — цитирует Пигановича «РБ Спорт».
«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.
|Западная конференция
|И
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|О
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|СКА
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|35
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|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
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|27
|16
|59
|4
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|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
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|7
|Витязь
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|19
|25
|46
|8
|Северсталь
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|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
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|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|42
|17
|25
|40
|29.12
|12:30
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Адмирал – Амур
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