Пиганович: «Благодаря таким мероприятиям, как Матч поколений, чувствуется ностальгия»

Бывший защитник «Трактора» Олег Пиганович поделился мнением о Матче поколений в честь юбилея клуба.

— Круто, что в Челябинске организовали такое мероприятие. Многих ребят давно не видел. Организаторы молодцы, что собрали всех. Одни положительные эмоции.

— Скучаете по профессиональным матчам, по такой атмосфере?

— Благодаря таким мероприятиям, как Матч поколений, чувствуется ностальгия. Но к окончанию карьеры все приходят — кто-то раньше, кто-то позже. У меня получилось так. Что жалеть, жизнь продолжается, надо двигаться дальше, — цитирует Пигановича «РБ Спорт».