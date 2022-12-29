Вратарь «Ак Барса» после поражения от «Металлурга»: «Начало было неплохим, но потом что-то пошло не так»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал игру команды после поражения от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начало было неплохим, потом что-то пошло не так. Соперник задавил, статистика говорит об этом же. Очень много играли в нашей зоне. Удержали счёт, не пропустили. Дальше пошел обоюдоострый хоккей. Проиграли из-за удалений и индивидуальных ошибок. Они вели в счёте, им и не надо было играть в атаке. Позитив в том, что отыгрывались, не бросили играть. Хорошо действовали. Пока нас наказывают за наши индивидуальные ошибки. Из последних 5 матчей мы выиграли 4. Нас надо было поднагрузить, поэтому все нормально, работаем. Дальше так же будем работать», — приводит слова Билялова Metaratings.ru.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 44 матчах 49 очков.