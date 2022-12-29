Третьяк заявил, что Билялетдинов преобразит игру «Ак Барса» к плей-офф КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что думает о назначении Зинэтула Билялетдинов на пост главного тренера «Ак Барса».

«Он профессионал высочайшего уровня, один из лучших наших тренеров. Я всегда с уважением отношусь к нему, знаю его тренерские качества. Он серьезно, профессионально подходит к своему делу, и если он захотел вернуться, то будет так же относиться к этой работе. Думаю, что к плей-офф команда подойдет в другом состоянии», — цитирует Третьяка ТАСС.