Официальное заявление "Динамо" о смене руководства клуба. Шанцев ушел, пришел Кровопусков

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала заявление по итогам брифинга, посвященного результатам прошедшего сезона КХЛ.

– 5 апреля 2019 года Фонд "Поддержки национального спорта, культуры и образования" в лице учредителя Аркадия Романовича Ротенберга и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в лице Президента-Председателя Правления Андрея Леонидовича Костина приняли решение о создании АНО "ХК Динамо-Москва". ОГО ВФСО Динамо рассмотрит вопрос о вступлении в состав учредителей данной организации уже на ближайшем заседании президиума Центрального Совета общества. 16 апреля 2019 года Главное Управление Юстиции по г. Москва зарегистрировало Автономную некоммерческую организацию "Хоккейный клуб "Динамо-Москва".

Общим собранием учредителей принято решение о назначении генеральным директором АНО "ХК Динамо-Москва" Евгения Анатольевича Кровопускова.

Банк ВТБ (ПАО) остается генеральным спонсором хоккейного клуба "Динамо" (Москва), спонсорский договор на три года будет заключен с АНО "Хоккейный клуб "Динамо-Москва" уже в ближайшее время после проведения необходимых мероприятий.

Аркадий Романович Ротенберг на протяжении многих лет вплотную занимается российским хоккеем и судьба хоккейного клуба "Динамо" (Москва), ему небезразлична. На протяжении нескольких последних лет хоккейный клуб пережил множество серьезных потрясений и в такой сложной ситуации А.Р. Ротенберг не смог остаться в стороне и пришел на помощь легендарному клубу, президентом которого несколько лет назад он уже был.

Сегодня, 22 апреля, состоялось заседание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ХК"Динамо-Москва". Совет директоров заслушал информацию о создании Автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Динамо-Москва" и принял решение о целесообразности передачи полномочий новой организации.

Совет директоров поблагодарил Валерия Павлиновича Шанцева за плодотворную и эффективную работу на посту генерального директора клуба. Под руководством Валерия Павлиновича хоккейный клуб "Динамо" прошел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина и уступил только одному из лидеров чемпионата – московским армейцам.

Исполняющим обязанности генерального директора ООО "ХК "Динамо-Москва", назначен Игорь Петрович Клочко, – говорится в заявлении пресс-службы.

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