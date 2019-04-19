"Одна цель. Одна команда". Баннер болельщиков "Авангарда"

Болельщики "Авангарда" вывесили баннер на четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, информирует официальный Твиттер омичей. Встреча началась в 19.30 (мск). Счет в серии: 3-0 в пользу москвичей.
– Одна цель. Одна команда, – написано на баннере.
Мощный баннер от нашего фан-сектора 💪🏻 #БородаПобеды #АВГЦСК #КубокГагарина pic.twitter.com/gjIgqJKC9Q– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 апреля 2019 г.
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