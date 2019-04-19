"Одна цель. Одна команда". Баннер болельщиков "Авангарда"

Болельщики "Авангарда" вывесили баннер на четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, информирует официальный Твиттер омичей. Встреча началась в 19.30 (мск). Счет в серии: 3-0 в пользу москвичей.

– Одна цель. Одна команда, – написано на баннере.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей