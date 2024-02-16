О'Дэлл рассказал о своем отношении к возможному расширению календаря КХЛ до 82 матчей

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Дэлл рассказал о своем отношении к возможному расширению календаря КХЛ до 82 матчей.

«Физически будет сложновато. Болельщикам такая идея точно понравится. Много матчей, можно постоянно смотреть хоккей. Для игроков, конечно, это много. Ребята из Северной Америки вам тоже самое скажут. Но если появится такой календарь, будем играть. Хоккей — наша работа, а 82 игры — больше веселья для всех», — приводит слова О'Дэлла Legalbet.

Московское «Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 88 очков в 63 матчах. До конца регулярного чемпионата бело-голубым предстоит провести еще пять игр.