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Сегодня, 13:46

О'Дэлл рассказал о своем отношении к возможному расширению календаря КХЛ до 82 матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Дэлл рассказал о своем отношении к возможному расширению календаря КХЛ до 82 матчей.

«Физически будет сложновато. Болельщикам такая идея точно понравится. Много матчей, можно постоянно смотреть хоккей. Для игроков, конечно, это много. Ребята из Северной Америки вам тоже самое скажут. Но если появится такой календарь, будем играть. Хоккей — наша работа, а 82 игры — больше веселья для всех», — приводит слова О'Дэлла Legalbet.

Московское «Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 88 очков в 63 матчах. До конца регулярного чемпионата бело-голубым предстоит провести еще пять игр.

Источник: https://legalbet.ru/news/odell-rasskazal-o-svoyom-otnoshenii-k-vozmozhnomu/
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Куньлунь РС 63 22 41 50
10 Сочи 63 21 42 49
11 Витязь 63 19 44 45
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