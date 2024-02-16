Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:03

«Амур» обыграл «Барыс» и продлил победную серию до шести матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Амур» дома обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе «Амура» отметились Станислав Бочаров, Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Алекс Бродхерст. Единственную шайбу «Барыса» забросил Евгений Рымарев.

После 64 матчей «Амур» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав 68 очков. «Барыс» — 12-й (48 очков в 64 играх).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бочаров — 14 (Барулин, Коршков), 0:09 — 1:0. Шевченко — 15 (Коршков, Бочаров), 5:35 — 2:0. Слепец — 5 (мен., Кулик, Бобков), 16:56 — 3:0. Бродхерст — 4 (Капустин, Дрозг), 27:42 — 4:0. Рымарев — 6 (Старченко), 48:42 — 4:1.

Вратари: Бобков — Паскуале (Шутов, 16:56).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 41 (16+13+12) — 25 (7+13+5).

Судьи: Кочетов, Наумов.

16 февраля. Хабаровск. «Платинум-Арена». 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
1
0
Читайте также
Косторная и Куница, Гуменник, Муравьева и Валиева не выступят на Спартакиаде 2024
Фигуристы выступят на спартакиаде 2024 в Магнитогорске
УФСИН сообщил о смерти Навального
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге
В Ростовской области двухлетний мальчик выпил найденную на улице жидкость и умер
Источник назвал причину смерти Навального
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О'Дэлл рассказал о своем отношении к возможному расширению календаря КХЛ до 82 матчей

«Трактор» обыграл «Адмирал» и прервал 5-матчевую серию поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Куньлунь РС 63 22 41 50
10 Сочи 63 21 42 49
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 12:00
Амур – Барыс
 4 : 1
16.02 12:30
Адмирал – Трактор
 2 : 3
16.02 19:30
Сочи – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости