«Амур» обыграл «Барыс» и продлил победную серию до шести матчей
«Амур» дома обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе «Амура» отметились Станислав Бочаров, Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Алекс Бродхерст. Единственную шайбу «Барыса» забросил Евгений Рымарев.
После 64 матчей «Амур» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав 68 очков. «Барыс» — 12-й (48 очков в 64 играх).
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«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Бочаров — 14 (Барулин, Коршков), 0:09 — 1:0. Шевченко — 15 (Коршков, Бочаров), 5:35 — 2:0. Слепец — 5 (мен., Кулик, Бобков), 16:56 — 3:0. Бродхерст — 4 (Капустин, Дрозг), 27:42 — 4:0. Рымарев — 6 (Старченко), 48:42 — 4:1.
Вратари: Бобков — Паскуале (Шутов, 16:56).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 41 (16+13+12) — 25 (7+13+5).
Судьи: Кочетов, Наумов.
16 февраля. Хабаровск. «Платинум-Арена». 7100 зрителей.
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