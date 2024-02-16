Форвард СКА Поляков — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «Оба вратаря продемонстрировали феноменальную игру»

Хоккеист СКА Николай Поляков прокомментировал победу армейского клуба над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в игре регулярного сезона КХЛ.

«Оба вратаря продемонстрировали феноменальную игру. Было много моментов, но вратари выручали свои команды. Поэтому нам получилось забить всего лишь два гола», — приводит слова Полякова «СДЗД».

В нынешнем сезоне 23-летний Поляков сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (3+9) очков.