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Новый имидж Воробьева. Принесет ли он удачу?

17:32
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«Металлург» проводит первый матч под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева. Клуб из Магнитогорска приехал в гости к «Автомобилисту».

Воробьев предстал перед публикой в новом имидже — он побрился под ноль.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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