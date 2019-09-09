Новый имидж Воробьева. Принесет ли он удачу?

«Металлург» проводит первый матч под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева. Клуб из Магнитогорска приехал в гости к «Автомобилисту».

Воробьев предстал перед публикой в новом имидже — он побрился под ноль.

Когда собрался в США, а попал в Магнитогорск??? pic.twitter.com/tSGhUKy0er — VDekhtyarev (@hockeysportfm) September 9, 2019

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