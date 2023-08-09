Новичок «Магнитки» Ди вошел в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ

«Металлург» подписал однолетний контракт с канадским Жан-Себастьяном Ди.

Как стало известно «СЭ», зарплата 29-летнего игрока составит 80 миллионов рублей в год. Ди войдет в десятку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Также канадец может получить 16 миллионов в качестве бонуса, если наберет 25 очков в регулярном чемпионате.

Прошедший сезон Жан-Себастьян Ди провел в системе «Аризоны», большую часть которого выступал за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».