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Николай Кулемин забросил «Металлургу» в первом матче против бывшего клуба

17:28
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Напомним, что в последние годы 35-летний форвард выступал именно за «Магнитку», но этим летом перебрался в «Салават».

Для голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина эта встреча — 700-я в КХЛ, для форварда Анатолия Никонцева — 600-я.

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Иван Шитик все материалы автора

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