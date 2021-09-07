Николай Кулемин забросил «Металлургу» в первом матче против бывшего клуба

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Напомним, что в последние годы 35-летний форвард выступал именно за «Магнитку», но этим летом перебрался в «Салават».

Для голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина эта встреча — 700-я в КХЛ, для форварда Анатолия Никонцева — 600-я.