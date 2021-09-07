Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился воспоминаниями о гибели хоккейного «Локомотива» 7 сентября 2011 года.

«Как узнал? Мне позвонил один знакомый и говорит: «Васильич, слышал, самолет в Ярославле разбился?» А у моего помощника Ивана Кривоносова сын Коля работал в «Локомотиве» тренером по физподготовке. С Ваней мы много работали вместе и до трагедии, и после нее, но в том сезоне я в «Ак Барсе» был без него. Я набрал его: «Вань, там в Ярославле вроде что-то не то, авария какая-то». Он ответил: «Я не знаю, но мне позвонили и сказали, что там что-то случилось». Он рассказывал, что они с Колькой беседовали буквально недавно, тот прервал разговор: «Все, пап, пока, мы взлетаем, я кладу трубку», — приводят слова Крикунова «Известия».

Он также отметил, что в тот сезон «Локомотив» мог побороться за Кубок Гагарина.

«Они производили хорошее впечатление, выиграли предсезонный турнир. Уже после трагедии к нам в Казань приезжал Юрий Лукин на переговоры по Егору Яковлеву, который сейчас в «Магнитке» играет. И мы с Юрой сидели, общались, обсуждали ребят и пришли к выводу, что способны они были побороться за Кубок Гагарина. Тогда уже шок от несчастья начал проходить, но от таких размышлений снова комок к горлу подошел. Все как-то несправедливо по отношению к Ярославлю. Они собрали хорошую команду, пригласили хороших тренеров. И такое получить».

7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» находились игроки основного состава и весь тренерский штаб. Из 45 человек (вместе с экипажем) выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.