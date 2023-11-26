Николай Голдобин — о работе с Жамновым: «Впервые так кайфую от хоккея»
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Алексеем Жамновым.
— Как вам работа с Алексеем Жамновым? Большая личность для мирового хоккея, столько сезонов отыграл в НХЛ!
— Работать с ним — одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд — надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях.
— Свободы действительно много?
— Много. Впервые так кайфую от хоккея.
— Серьезно?
— Да. Я всегда, конечно, кайфовал от хоккея, но в «Спартаке» это получается по-особенному. Да, иногда я ошибаюсь, бывает. Но ошибаются все — мне ничего не говорят и не посадят за ошибку. Наоборот, в меня больше верят. После этого я выйду и забью или отдам хороший пас на гол. Такое доверие придает уверенность.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|35
|16
|19
|37
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Северсталь
|4 : 5 Б
|26.11
|10:00
|
Амур – Сочи
|2 : 5
|26.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -