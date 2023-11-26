«Адмирал» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 26 ноября. Гости победили — 5:4 Б.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» вела 2:0 и 3:2, уступала 3:4 и смогла впервые за 5 сезонов победить во Владивостоке.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».