«Адмирал» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
«Адмирал» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 26 ноября. Гости победили — 5:4 Б.
Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Северсталь» вела 2:0 и 3:2, уступала 3:4 и смогла впервые за 5 сезонов победить во Владивостоке.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
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|22
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|36
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|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
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|42
|6
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|36
|19
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|42
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|17
|40
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|14
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|10
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|9
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|Западная конференция
|И
|В
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|1
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|23
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|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
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28.11
29.11
30.11
1.12
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Северсталь
|4 : 5 Б
|26.11
|10:00
|
Амур – Сочи
|2 : 5
|26.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
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