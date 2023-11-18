Голдобин — о связке с Бурмистровым: «Если в двух словах — не подвел»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин, отличившийся дублем в в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:3), рассказал о новой игровой связке и своем отношении к гонке с Ридом Буше.

— Как вам сегодня игралось в связке с Бурмистровым?

— Если в двух словах— не подвел. Я знаю, что он техничный, везде играл, чемпион мира. Поэтому я в нем не сомневался.

— А что касается вашей гонки с Ридом Буше, как можете охарактеризовать вообще эту?

— Мы с ним давние друзья, играли и в «Ванкувере», и в «Ютике». Помню кормил его пасами тогда, он там тоже рекорды бил. Поэтому думаю матч «Спартак» — «Авангард» будет очень интересным.

«Спартак» набрал 49 очков и еще больше укрепился в лидерах Западной конференции. «Лада», в свою очередь, осталась с 42 очками на третьей позиции в Восточной конференции.

(Анна Бирюкова)