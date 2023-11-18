Голдобин — о связке с Бурмистровым: «Если в двух словах — не подвел»
Форвард «Спартака» Николай Голдобин, отличившийся дублем в в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:3), рассказал о новой игровой связке и своем отношении к гонке с Ридом Буше.
— Как вам сегодня игралось в связке с Бурмистровым?
— Если в двух словах— не подвел. Я знаю, что он техничный, везде играл, чемпион мира. Поэтому я в нем не сомневался.
— А что касается вашей гонки с Ридом Буше, как можете охарактеризовать вообще эту?
— Мы с ним давние друзья, играли и в «Ванкувере», и в «Ютике». Помню кормил его пасами тогда, он там тоже рекорды бил. Поэтому думаю матч «Спартак» — «Авангард» будет очень интересным.
«Спартак» набрал 49 очков и еще больше укрепился в лидерах Западной конференции. «Лада», в свою очередь, осталась с 42 очками на третьей позиции в Восточной конференции.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|33
|21
|12
|46
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|43
|3
|Лада
|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|7
|Сал. Юлаев
|31
|18
|13
|37
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|31
|10
|Амур
|31
|12
|19
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|29
|7
|22
|20
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|31
|21
|10
|45
|3
|Локомотив
|30
|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|18.11
|14:00
|
Спартак – Лада
|5 : 3
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|2 : 0
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 2
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -