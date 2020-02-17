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Николай Цулыгин: «Не смогли перевести свои моменты в голы»

19:50
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).

— Мы хорошо начали первый период, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — К сожалению, не смогли перевести свои моменты в голы. При этом, молодцы ребята, что во втором периоде втроем выстояли и потом играли терпеливо, не делая своих ошибок. Ждали своего момента и здорово, что использовали большинство. Хорошая, трудовая победа.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Salavat-Julaev-Sochi-Press-konferencija-9773

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