Николай Цулыгин: «Не смогли перевести свои моменты в голы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).

— Мы хорошо начали первый период, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — К сожалению, не смогли перевести свои моменты в голы. При этом, молодцы ребята, что во втором периоде втроем выстояли и потом играли терпеливо, не делая своих ошибок. Ждали своего момента и здорово, что использовали большинство. Хорошая, трудовая победа.