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Андрей Мартемьянов: «Будем реагировать немного другими способами, нежели разговоры и уговоры»

22:40
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Северстали» (0:1).

«Равная игра, она шла до гола. Моменты были, наклевывалось, но не реализовали. Соперник это сделал более четко, грамотно. Еще раз скажу, наша команда безобразно играет во вторых и третьих периодах, перестает выполнять игровое задание. Поэтому у нас печальные результаты. Будем принимать меры, реагировать немного другими способами, нежели разговоры и уговоры.

Много удалений за нарушение численного состава? Это игровая дисциплина. Нельзя допускать такие дешевые удаления, ставить команду на колени», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/27/490231.html

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