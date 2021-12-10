Никитин: «Победа «Автомобилиста» заслужена, «Локомотив» не был готова сражаться, поэтому и проиграл»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (0:2).

«Победа соперника заслужена. Они больше хотели выиграть. Здесь есть моя ошибка. Команда не была готова сражаться, поэтому и проиграла. Почему выпустил Перевалова? Не было безысходности, шанс всегда есть. Он должен был внести свежую струю, поскольку все четыре звена дремали. Саня внес определенные изменения в игру, заработал большинство, но этого было недостаточно. Когда одна команда сконцентрирована, а другая нет, происходит много глупостей. У нас сегодня не было желания», — приводит слова Никита КХЛ.

«Локомотив» набрал 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.