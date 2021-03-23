Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат четвертого матча серии с ярославским «Локомотивом» (0:3, 2-2) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Я думаю, что «Локомотив» сегодня заслужил победу. Готовимся дальше. Неубедительная — не то что игра в атаке, мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Все очень просто: как ты будешь играть в атаке, если ты без шайбы играешь», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

Счет в серии стал равным — 2-2, пятый матч противостояния пройдет в Москве 25 марта, а шестой — 27 марта снова в Ярославле.