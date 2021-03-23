Даниила Тарасова ждут в «Коламбусе» к концу недели

Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов должен отправиться в Северную Америку в ближайшее время. Права на 21-летнего россиянина в НХЛ принадлежат «Коламбусу».

По информации журналиста The Athletic Аарона Портцлайна, голкипер должен прилететь в США к концу недели. Все вопросы с визой уже улажены.

Голкипер будет играть в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса» — «Кливленд».

«Блю Джэкетс» выбрали Тарасова под общим 86-м номером в третьем раунде на драфте-2017. Россиянин подписал контракт с клубом НХЛ в мае 2019 года.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 11 побед. В среднем он отражал 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,07.

В плей-офф Тарасов сыграл один матч, выйдя на замену и отразив все 9 бросков. Клуб из Уфы проиграл во втором раунде плей-офф «Ак Барсу» со счетом 0-4.