Никита Пивцакин: "Большинство отрабатываем на каждой тренировке"

Защитник "Авангарда" Никита Пивцакин поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала"​​, сообщает официальный сайт клуба из Омска.

– У команды хорошее настроение, готовимся к заключительному выезду. Съездим на Дальний Восток, проведем одну игру дома, а потом подготовка к плей-офф. Все игроки здоровы, полны сил, все хотят побеждать и начать плей-офф дома. Большинство отрабатываем на каждой тренировке, стараемся его улучшить. Этот компонент поможет нам побеждать, придаст нам больше уверенности, – цитирует Пивцакина пресс-служба "Авангарда".

– Следите за Шведскими играми? Что говорят в команде об успехах ребят из "Авангарда", которые сейчас играют за сборную?

– Следим по возможности. Я вчера чуть-чуть посмотрел, видел первую игру. Ребята молодцы, стараются. Михей – красавец, забивает. Хоть и проиграли вчера, я считаю, что Боб отстоял хорошо. Шума и Зернов стараются. Парни, продолжайте так и дальше в плей-офф! Вы нам нужны сильные. Главное, чтобы все вернулись здоровые и с хорошим настроением.

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