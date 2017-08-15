Никита Нестеров: "Марченко? Вернется – будем разговаривать"

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после матча со "Спартаком" (3:0) на Кубке мэра Москвы отметил, что в первых двух периодах команда не совсем понимала, что от нее требуется. Также он посетовал на отсутствие зрителей на трибунах.

– Как конкуренция? Не боитесь, что могут посадить на лавку, если будете плохо играть?

– Буду плохо играть – и посадят. Много народу – надо работать и доказывать. Вот и все.

– Марченко возвращается. Что думаете по этому поводу?

– Вернется – будем разговаривать.

– Майк Кинэн сказал, что СКА в состоянии обыграть команду уровня НХЛ. А ЦСКА способен?

– Будет дисциплина и игровая тактика – и любая команда способна обыграть любую команду из НХЛ.

– Даже "Витязь" или "Югра"?

– Все.

– Сегодня много сил затратили?

– Да, очень много. Без шайбы бегали много. Первые два периода не понимали, что от нас требуется. В третьем начали в хоккей играть, забили голы.

– Как вам стадион на Ходынском поле?

– Хороший.

– Конкурирует с нхловскими аренами?

– Не знаю. Людей нет.

– "Спартак" сильнее прежних соперников?

– Да.

– И СКА, и олимпийской сборной Канады?

– Да. (Ярослав СУСОВ)