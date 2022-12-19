Никита Гусев достиг отметки в 300 голевых передач в КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

30-летний форвард достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру в КХЛ.

На данный момент на его счету 251 ассист в регулярных чемпионатах, 49 — в плей-офф и 7 — в Кубке Надежды.

Кроме СКА Гусев выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Югру».