Ник Шор стал игроком «Сибири»

«Сибирь» подписала однолетний контракт с 28-летним центральным нападающим Ником Шором, информирует сайт клуба.

В НХЛ он играл за «Лос Анджелес», «Оттаву», «Калгари», «Торонто» и «Виннипег». Всего в лиге он провел 299 матчей и набрал 59 (18+41) очков, в плей-офф у него пять встреч.

Сезон-2018/2019 Шор провел в КХЛ, играя за магнитогорский «Металлург». У него 37 матчей в регулярном сезоне и 16 (3+13) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Прошлый сезон начинал в Словакии, затем перебрался в Швейцарию, где вместе с клубом «Цуг» стал чемпионом. В 22 матчах за Цуг в регулярном сезоне набрал 27 (8+19) очков, а в плей-офф в 13 играх 8 (1+7) очков.