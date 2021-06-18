Стала известна зарплата новичка «Магнитки» Маклюкова
13:05
Защитник Алексей Маклюков в это межсезонье перешел из «Барыса» в магнитогорский «Металлург», подписав двухлетний контракт. Как стало известно «СЭ», его зарплата составит 35 миллионов рублей в год.
В прошлом сезоне 27-летний защитник провел 48 матчей и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-2». В плей-офф на счету Маклюкова шесть матчей.
Полный список зарплат хоккеистов «Металлурга» можно посмотреть здесь
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