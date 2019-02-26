"Ничего страшного не произошло". Гавриков - о поражении от "Спартака"

Защитник СКА Владислав Гавриков после поражения от "Спартака" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (0:2) заявил, что ничего страшного не произошло. Он также добавил, что голкипер красно-белых Юлиус Гудачек выручил москвичей в некоторых моментах.

- Конечно, мы разберемся, - приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА. - Ничего страшного не произошло, все только начинается. Мы сделаем выводы и пойдем дальше.

В некоторых момент Гудачек выручил, но были и моменты, где мы могли реализовать свои стопроцентные моменты; была какая-то неточность, присутствовал брак в последней передаче.

Вторая игра серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.

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