"Ничего страшного не произошло". Гавриков - о поражении от "Спартака"

Защитник СКА Владислав Гавриков после поражения от "Спартака" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (0:2) заявил, что ничего страшного не произошло. Он также добавил, что голкипер красно-белых Юлиус Гудачек выручил москвичей в некоторых моментах.
- Конечно, мы разберемся, - приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА. - Ничего страшного не произошло, все только начинается. Мы сделаем выводы и пойдем дальше.
В некоторых момент Гудачек выручил, но были и моменты, где мы могли реализовать свои стопроцентные моменты; была какая-то неточность, присутствовал брак в последней передаче.
Вторая игра серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.
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https://www.ska.ru/news/view/vladislav-gavrikov-vsie-tol-ko-nachinaietsia-my-sdielaiem-vyvody/
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