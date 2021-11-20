И.о. главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:4).

«Не все наши игроки выложились на сто процентов. Мы идем на последнем месте, нам нужны броски, нам нужны добивания, а мы ищем лишние передачи. И с таким соперником, как «Торпедо», необходимо воевать. Жажду войны увидели не у всех. Ни одной драки — это недопустимо. Только желанием борьбы можно нивелировать разницу в мастерстве.

У меня требования простые, если парень раз не сделал, два не сделал, три не сделал — иди сиди на трибуну. Вместо тебя выйдет другой, который может быть хуже по игровым качествам, но он будет выполнять тренерские требования. Отсутствие братьев Ушениных и Андрея Ермакова из этой серии. Одно дело быть лучшими бомбардирами, другое дело играть в средней зоне и в зоне обороны. Они должны приносить больше пользы команде», — приводит слова Горбенко официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 31 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Адмирал» с 17 очками — на последней строчке Востока.